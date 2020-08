Sanità: Noi campani, in Irpinia merita di essere gestita diversamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo in campo da settimane con le nostre idee e con i nostri candidati. Quattro professionisti, Bruno Aliberti, Guerino Gazzella, Mafalda Galluccio e Adele Nigro, che daranno prova di impegno e passione per la loro terra, l'Irpinia, in Consiglio regionale". Lo ha dichiarato, in una nota, il segretario provinciale irpino di Noi campani, Ciro Aquino. "Siamo stati i primi a comporre la lista - ha aggiunto Aquino - lo abbiamo fatto senza giochi di potere, ma con la ferma determinazione di dotare, finalmente, la provincia di Avellino di una rappresentanza autorevole che manca da troppi anni. Saremo al fianco del presidente De Luca, non risparmiando sollecitazioni e proposte, in particolare sulla sanità che in Irpinia merita di essere gestita diversamente. Mai più ambulanze in fila, mai più la disorganizzazione registrata durante l'emergenza Covid-19 ad Ariano Irpino, mai più la chiusura dei riparti come abbiamo assistito all'ospedale Landolfi di Solofra. Non abbiamo interessi da difendere, il nostro interesse è il bene dell'Irpinia, per questo faremo una competizione elettorale guardando gli elettori negli occhi. Forti delle nostre proposte siamo convinti che riusciremo ad eleggere, in Irpinia, un consigliere regionale di Noi Campani", ha concluso Aquino. (Ren)