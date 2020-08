Decreto Agosto: Nevi (FI), rischio accorpamento Camera commercio Terni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Condivido l'appello lanciato dal presidente della Camera di commercio di Terni, Giuseppe Flamini, circa il rischio concreto della chiusura dell'ente con il decreto Agosto. Così in una nota il deputato di Forza Italia Raffaele Nevi. “Più volte in questi ultimi tempi ho portato avanti questa battaglia contro questa riorganizzazione: mi preme infatti ricordare la proposta di legge presentata alla Camera nel 2018 e firmata dal sottoscritto insieme al collega Mauro D'Attis”, ha detto, sottolineando che “ci troviamo di fronte ad una chiusura totale della maggioranza di governo che con il nuovo decreto, che inizierà l'iter in Senato, produrrà l'effetto di accelerare questo provvedimento di accorpamento”. Annuncio, ha aggiunto, che mi farò carico di rappresentare al gruppo di Forza Italia al Senato, la necessità di abrogare questa norma contenuta nel decreto. “Forza Italia è in prima linea questa battaglia per evitare ripercussioni negative sull'economia dei territori interessati e sulla qualità dei servizi offerti alle imprese, soprattutto in questo momento storico in cui invece le stesse aziende hanno bisogno di un ente territoriale cosi fondamentale”, ha concluso. (Com)