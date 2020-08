Campania: Passariello (FI), politici furbetti del bonus ladri di galline ma sussidi a pioggia non cancellano povertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I pochi politici che hanno beneficiato del bonus di 600 euro sono ladri di galline chiamati a rispondere con la loro coscienza, ma la vera domanda da porsi è: la politica dei bonus a pioggia, erogati sia dal governo Conte che dalla Regione Campania, hanno davvero aiutato l'economia sofferente in piena emergenza Covid? Le misure una tantum e assistenzialistiche non cancellano la povertà e non danno agli imprenditori la possibilità di restare in piedi, servono riforme strutturali di fisco e lavoro". Lo ha dichiarato il consigliere regionale Luciano Passariello, esponente di Forza Italia. (Ren)