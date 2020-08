Campania: Molteni (Lega), inchiesta su soldi a sanità privata svela clientele e assistenzialismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'inchiesta della GdF e della Corte dei Conti fa luce sulla prassi politica della sinistra in questi anni in Campania: assistenzialismo e clientele. E intanto ai cittadini toccano le lunghe liste d'attesa, i ricoveri in barella, i trasferimenti al Nord per le cure. Basta con questa vecchia politica figlia di De Mita, Mastella e De Luca. Fuori i mercanti dal Palazzo. I servizi al cittadino tornino tema centrale dell'azione politica dei nostri amministratori". Lo ha dichiarato in una nota il segretario della Lega in Campania Nicola Molteni in merito alla nuova inchiesta della giustizia contabile sui 20 mln di euro assegnati dall Regione a strutture sanitarie private. (Ren)