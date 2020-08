Scuola: Gallo (M5s), governo ha stanziato risorse, ora tutti facciano loro parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In queste ore si lavora senza sosta per risolvere le ultime criticità e per riportare tutti a scuola ma c'è bisogno di un lavoro collettivo". Lo ha dichiarato in una nota il deputato del Movimento 5 stelle Luigi Gallo: "n città come Torre del Greco ci sono clamorosi ritardi e tanti altri sindaci stanno lasciando da soli i dirigenti scolastici, sono in ritardo con i progetti e pensano di usare le risorse stanziate dal governo come bancomat personale senza avere alcuna misura dell'emergenza che stiamo vivendo, nonostante le nuove norme diano responsabilità ai sindaci, soldi e procedure semplificate". Quindi ha aggiunto: "Nel decreto Agosto sono state previste ulteriori risorse per la ripartenza, anche per affitti di locali alternativi, da erogare agli enti locali che sono i proprietari effettivi degli edifici scolastici. Spazi che, ovviamente, ricorda il ministero, dovranno essere sempre adeguati per ospitare studentesse e studenti. Gli investimenti stanziati dal governo grazie al Movimento 5 stelle superano i 6 miliardi". Gallo ha concluso: "A tutto questo si aggiungono i 330 milioni di euro per il rinnovamento di aule e spazi già arrivati nelle casse di tutti i comuni d'Italia che però non tutti i sindaci stanno usando al meglio. Che ognuno faccia il proprio sforzo per vincere la sfida di una comunità coesa e indirizzata al bene collettivo, noi la nostra parte la stiamo facendo " (Ren)