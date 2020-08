Napoli: Laboccetta (Polo Sud), per post de Magistris occorre fronte civico aperto e innovativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se il prossimo anno nella città di Napoli si vuole costruire un progetto serio e credibile per il dopo de Magistris la migliore strada è quella di un fronte civico aperto e innovativo". Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta. "Bisogna fare rete tra le tante associazioni che operano a Napoli - ha proseguito il presidente di Polo Sud - Dopo le regionali bisognerà subito incontrarsi per avviare sinergie e collaborazioni, mettendo a confronto proposte e progetti per una effettiva ripartenza. L'eredità che lascia l'attuale sindaco è tutta negativa. Bisogna spingere in campo donne ed uomini effettivamente motivati. Il futuro va costruito con competenza, professionalità e soprattutto passione". (Ren)