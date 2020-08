Sanità: Ciarambino (M5s), 20 milioni regalati da De Luca a privati, inchiesta dà ragione a nostro esposto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nelle ultime sedute di question time di questa legislatura – ha ricordato Ciarambino - ho presentato un'interrogazione, a cui ho fatto seguire anche una richiesta di accesso agli atti, con la quale chiedevo alla giunta di sapere, rispetto ai 243 pazienti ricoverati a quella data in Campania, che registrava un tasso di ospedalizzazione che stranamente si attestava a circa il doppio della media italiana, quanti fossero ricoverati presso le cliniche private e per quale motivo, vista la grande disponibilità di posti letto negli ospedali pubblici. Interrogazione a cui non ho mai ricevuto risposta e che è stata puntualmente rinviata per ben tre volte consecutive sempre con la stessa motivazione di facciata, ovvero che servivano ulteriori approfondimenti tecnici. Una risposta data per coprire, probabilmente, l'imbarazzo di chi sarebbe stato costretto ad ammettere che l'unica maniera per giustificare l'accordo milionario con le cliniche privare era di trasferire pazienti infetti o presunti tali dal pubblico al privato, con buona pace per i soldi dei cittadini. Invieremo l'intera documentazione in allegato a un nuovo esposto alla Corte dei Conti. Se non hanno voluto rispondere a me, non potranno esimersi dal farlo ai magistrati", ha concluso la candidata del M5s. (Ren)