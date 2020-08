Tlc: Open Fiber, a Chieri quattromila case e uffici già connessi con fibra ultraveloce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rete interamente in fibra ottica, in modalità Ftth (Fiber to the home) sta arrivando nelle case chieresi: Open Fiber ha infatti completato il cablaggio di quasi quattromila unità immobiliari della città di Chieri, che possono quindi beneficiare di in un’infrastruttura “a prova di futuro” capace di abilitare velocità di connessione fino a un gigabit per secondo. Stando al relativo comunicato stampa, la fibra ultraveloce è già disponibile nell’area a nord est della città, a partire da via Fea, dove sorge la centrale ottica in cui sono posizionati gli apparati necessari per l’erogazione del servizio da parte degli operatori partner di Open Fiber. La società guidata da Elisabetta Ripa, prosegue la nota, sta investendo a Chieri circa quattro milioni di euro, con l’obiettivo di cablare oltre 13 mila unità immobiliari del comune del torinese attraverso una nuova rete di circa 105 chilometri. Open Fiber prosegue la sua mission di player infrastrutturale del paese, in un momento storico che ha reso quanto mai evidente la necessità di connessioni ultraveloci per consentire, ad esempio, il lavoro in modalità smart working o per poter seguire lezioni tramite le piattaforme di didattica a distanza. (Com)