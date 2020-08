Campania: Castellone (M5s), danno da 20 milioni per rimborsi a sanità privata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fine marzo la Regione Campania aveva stipulato un accordo di tre mesi con le cliniche private finalizzato a sostenere la sanità pubblica che non possedeva un numero di posti in terapia intensiva sufficiente a fronteggiare una eventuale ondata di contagi da coronavirus: accordo finito al centro di una inchiesta aperta dalla Corte dei conti, in seguito alla segnalazione di una Asl campana che aveva spinto la procura all’apertura di un fascicolo poi inoltrato anche alla Guardia di finanza. Così in una nota la senatrice del Movimento 5 Stelle Maria Domenica Castellone, componente della commissione Igiene e Sanità. “Su questo tema, come rappresentanti del Movimento 5 Stelle, presentammo un esposto in procura: l’accordo stipulato dalla Regione stabiliva il pagamento, ogni 30 giorni, del 95 per cento del budget mensile già assegnato nel 2018 a ogni struttura privata, senza rendicontare le attività e le prestazioni realmente eseguite, nonostante nel decreto Cura Italia il budget da rimborsare fosse stato fissato al 70 per cento”, ha spiegato, aggiungendo di aver presentato anche una interrogazione in Senato, chiedendo al ministero della Salute di procedere ad appropriate verifiche e dovuti approfondimenti. “Dopo tre mesi di indagini serrate condotte dal vice procuratore Licia Centro e dal sostituto procuratore Davide Vitale, la Guardia di finanza ha scoperto un danno erariale di quasi 20 milioni di euro: soldi pubblici finiti nelle casse di 56 cliniche private, che pur non avendo ricoverato pazienti e prestato cure, hanno ugualmente ricevuto rimborsi”, ha aggiunto, sottolineando che oggi “constatiamo che ancora una volta una amministrazione regionale inefficiente ha utilizzato questa emergenza per danneggiare ulteriormente il bilancio di una sanità pubblica che è già al collasso, favorendo gli interessi privati a danno del diritto alla salute dei cittadini”. (Com)