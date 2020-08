Campania: M5s domani presenta Manifesto per aree interne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani 12 agosto, alle ore 11, nello Spazio 5 stelle in via Mattia De Laurentiis a Vallo della Lucania si terrà la conferenza stampa sul futuro delle aree interne della Campania. Nel corso dell'incontro saranno illustrate alcune novità per lo sviluppo di questi territori e sarà proposta l'istituzione, nella prossima legislatura regionale, di una Commissione consiliare ad hoc sulle tematiche delle aree interne. Alla conferenza stampa saranno presenti i Senatori Francesco Castiello e Felicia Gaudiano, la Deputata Anna Bilotti e il Consigliere regionale Michele Cammarano. (Ren)