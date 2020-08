Sanità: Ciarambino (M5s), 20 milioni regalati da De Luca a privati, inchiesta dà ragione a nostro esposto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per due mesi, prima che intervenisse la Finanza dopo il mio esposto, la Regione Campania avrebbe pagato indebitamente cliniche private per prestazioni mai fornite e posti letto mai occupati". Lo ha dichiarato la candidata del Movimento 5 stelle alla presidenza della Regione Campania Valeria Ciarambino. "20 milioni di euro dei cittadini della Campania - ha prosgeuito - piuttosto che essere investiti nel diritto alla salute, sarebbero stati letteralmente regalati ai privati, a chiusura di un ciclo di dieci anni in cui la sanità regionale, con Caldoro prima e De Luca poi, è stata usata come vero e proprio bancomat della politica. L'inchiesta della Corte dei Conti, rivelata da Repubblica, conferma che avevo ragione quando ho denunciato che l'accordo con l'Aiop, oltre che inutile in quanto stipulato in un momento in cui i posti letto per degenza Covid cominciavano a essere disponibili negli ospedali pubblici, contravveniva palesemente alle disposizioni del Governo, laddove si stabiliva di riconoscere ai privati il 95 per cento del budget mensile previsto anche in assenza di prestazioni erogate, quando il limite fissato dal governo era ancora del 70 per cento. Un accordo dal sapore elettorale nel passaggio in cui si stabiliva che per l'eventuale conguaglio dare-avere se ne sarebbe parlato nel 2022". (segue) (Ren)