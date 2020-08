Fd'I: "Lascia una buona impronta", iniziative a favore dell'ambiente in provincia di Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Approda anche in Provincia di Napoli l’iniziativa nazionale promossa da Fratelli d’Italia a difesa del mare e dell’ambiente. Promossa dal commissario provinciale on. Andrea Del Mastro si terranno a Bacoli , Piano di Sorrento e Forio D’Ischia le iniziative della campagna di sensibilizzazione promossa dal partito di Giorgia Meloni. “Lascia una buona impronta” , è questo lo slogan che accompagnerà la consegna di infradito a tutti i cittadini che parteciperanno con i militanti e i dirigenti di Fratelli d'Italia alla raccolta di plastica e vetro che avverrà sulle spiagge. Andrea Del Mastro ha dichiarato: “L’impegno di Giorgia Meloni e del partito sul tema della difesa dell’ambiente è sempre stato massimo: il patriota eredita una terra dai padri che tenta di consegnare migliore ai figli, in una catena di solidarietà intergenerazionale che chiamiamo con orgoglio nazione. Il conservatore difende e conserva l’ambiente ereditato.” Le iniziative si terranno a Piano di Sorrento in località Marina di Cassano e a Bacoli il giorno 13 agosto dalle ore 10.30 alle ore 11 e a Forio D’Ischia presso la spiaggia della “Chiaia” il giorno 14 agosto dalle ore 10.30 alle ore 13.30, le iniziative vedranno la partecipazione di militanti e dirigenti di Fratelli d’Italia. (Ren)