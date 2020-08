Imprese: Cdp e Teb insieme per realizzare linea tramviaria Bergamo-Villa d’Almè

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato firmato oggi un protocollo d’intesa fra Cassa depositi e prestiti e Tramvie elettriche bergamasche (Teb) per attività di consulenza relative al percorso procedurale, amministrativo e tecnico nella realizzazione della linea tramviaria T2 Bergamo-Villa d’Almè. Stando al relativo comunicato stampa, Cdp sosterrà Teb nelle varie fasi di sviluppo dell’intervento, in linea con l’intesa firmata lo scorso 18 febbraio dall’amministratore delegato di Cdp, Fabrizio Palermo, e dal sindaco di Bergamo Giorgio Gori. In collaborazione con eventuali consulenti esterni, prosegue la nota, Cdp fornirà a Teb consulenza tecnico-finanziaria durante le varie fasi di sviluppo del progetto, dell’eventuale valutazione di impatto ambientale, di messa a gara di servizi e lavori, nonché di realizzazione dell’opera. Nello specifico, Cdp si occuperà di assistere Teb in relazione all’iter procedurale amministrativo, alla programmazione e al monitoraggio delle attività di gestione, alle modalità di appalto, sia di lavori che di servizi di ingegneria, alla definizione dei documenti di gara e al processo approvativo del progetto. Per dare corso a questa intesa, si legge nella nota, è prevista da parte di Cdp un’assistenza continuativa per rispettare l’iter e imprimere un’accelerazione alla realizzazione dell’opera. (segue) (Com)