Campania: Serrapica (Centro democratico), più fondi alle cliniche per minori disabili

- "Potenziare le infrastrutture ed i fondi destinati alle cliniche che si occupano di bambini diversamente abili. È una tematica che ritengo fondamentale e sarà tra i primi atti amministrativi che proverò a portare avanti in consiglio regionale, al fine di agevolare e sostenere tanti bimbi e le loro famiglie che spesso si sentono abbandonate dalle Istituzioni, vivendo in condizioni di grande difficoltà". Lo ha dichiarato in una nota il candidato di Centro democratico Vittorio Serrapica. (Ren)