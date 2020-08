Napoli: Sapignoli (Lega), in mese e mezzo 16 arresti per violenza contro donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie al lavoro incessante e fondamentale portato avanti dall'arma dei Carabinieri sul tema del contrasto alla violenza contro le donne. Nell'ultimo mese e mezzo nel napoletano sono stati eseguiti 26 arresti. Uno Stato forte e presente dovrebbe mettere nelle condizioni le donne di sentirsi tutelate e di denunciare". Lo ha dichiarato in una nota la coordinatrice cittadina di Napoli della Lega Simona Sapignoli: "Come Lega siamo da sempre sensibili verso questo tema e, attraverso gli appositi dipartimenti, offriamo consulenza ed aiuto gratuito a tutte quelle donne che ci segnalano vessazioni subite, ma che non hanno la forza di denunciare".(Ren)