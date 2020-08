Campania: Più Europa, De Luca garantisca eleggibilità delle donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Più di venti liste. Oltre mille candidati. Questi i numeri relativi alle elezioni regionali della Campania del 20 e 21 settembre. Ma la proliferazione delle liste e di conseguenza l'alto numero di candidati consiglieri, dovrebbe indurre i candidati governatori e i singoli partiti, a porsi una semplice domanda: quante donne saranno effettivamente nelle condizioni di essere elette? Le quote di genere assicureranno posti per candidate donne nelle liste, ma quante di queste avranno davvero la possibilità di competere ad armi pari? Quante di queste liste sono purtroppo costruite ad uso consumo di pochi, soprattutto uomini?". In una nota l'appello pubblico rivolto da alcune esponenti di Più Campania in Europa, la lista promossa per le regionali da Più Europa, il partito di Emma Bonino e Benedetto della Vedova. (segue) (Ren)