Roma: Bordoni (Lega), ricandidatura Raggi interessa poco ai romani

- Ai romani interessa poco se la Raggi si ricandida, è solo l'ennesima dimostrazione che le regole e la morale dei 5 stelle lasciano il tempo che trovano esattamente come la gestione della città da parte della sindaca che vuole affrontare il suo terzo mandato a dispetto di tutto e tutti. Così in una nota il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni. “Non serve neanche spiegare perché cambiare le regole del gioco, Roma ne ha viste abbastanza e i cittadini, ora, vogliono una storia diversa da un finale già scritto dal suo personale cerchio magico e dalla banda di Grillo, pronti a condannare gli altri per un nonnulla ma sempre primi giustificare sé stessi: se ne dovranno andare tutti per come hanno ridotto la capitale”, ha detto. “Noi continueremo quel lavoro di ascolto e di presenza sul territorio che farà vincere le elezioni alla Lega e al centrodestra a Roma”, ha aggiunto. (Com)