- Oggi va in frantumi anche la regola dei due mandati del Movimento 5 Stelle, che da “movimento dei cittadini” diventa il partito dei nuovi politicanti. Così in una nota la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. “La ricandidatura di Virginia Raggi a sindaco però è un'ottima notizia: i romani potranno dire con il loro voto come giudicano il lavoro di questa amministrazione grillina. Finalmente”, ha detto. (Com)