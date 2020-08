Imprese: Cdp e Teb insieme per realizzare linea tramviaria Bergamo-Villa d’Almè (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con la sottoscrizione del protocollo con Cdp, siglato per dare corso ad una serie di attività finalizzate alla consulenza e supporto per la realizzazione del progetto della linea T2 Bergamo-Villa D’Almè, aggiungiamo un nuovo e importante tassello al quadro delle azioni finalizzate alla realizzazione di un’infrastruttura di primaria importanza per il territorio: riteniamo importante questa collaborazione non solo per il prestigio e le competenze di Cdp ma perché insieme sono state definite le attività di supporto alla definizione del piano operativo e del cronoprogramma, di assistenza dalla fase di affidamento dei servizi di progettazione e project management alla fase di affidamento dei contratti di appalto e di monitoraggio della realizzazione dell’intera infrastruttura”, ha commentato Gianni Scarfone, amministratore delegato di Teb, aggiungendo di stare valutando anche per altre aziende del Gruppo Atb analoghe modalità di collaborazione. “In Cdp abbiamo l’obiettivo di accelerare il processo di sviluppo delle infrastrutture del paese al fianco degli enti locali e delle imprese, ampliando il nostro ruolo: da mero finanziatore a punto di riferimento operativo per tutte le fasi legate alla progettualità delle nuove iniziative”, ha aggiunto Tommaso Sabato, direttore di Cdp Infrastrutture e Pubblica amministrazione. “In continuità con la nostra missione, con Teb rafforziamo ulteriormente l’impegno nel contribuire allo sviluppo sostenibile dei territori supportando le amministrazioni nella realizzazione di opere al servizio della comunità”, ha aggiunto. (Com)