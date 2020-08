Imprese: Banco Bpm diventa sponsor di maglia della prima squadra femminile del Milan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banco Bpm e Ac Milan hanno annunciato una partnership storica, con il brand che da oggi diventa il nuovo sponsor di maglia della prima squadra femminile rossonera attraverso un accordo pluriennale. Stando al relativo comunicato stampa, l’impegno nel calcio femminile è un percorso iniziato già nel settembre 2019, quando la banca ha ospitato l’evento di presentazione del Milan nella propria sede di Milano. Ac Milan, prosegue la nota, crede fortemente nella crescita del calcio femminile in Italia e ha trovato in Banco Bpm un partner ideale, che condivide i valori dell’equità e dell’inclusione: una sinergia che rappresenta un segnale virtuoso e benefico per l’intero movimento del calcio femminile nazionale. L’accordo, si legge nel documento, è un chiaro esempio della strategia commerciale del club, volta a una diversificazione delle sponsorizzazioni, elevandone il potenziale, amplificando i punti di contatto con i partner commerciali: la partnership ha radici solide e si avvia verso un sodalizio decennale per due brand che sono importanti ambasciatori della città di Milano e che hanno da sempre nel loro Dna una radicata coscienza sociale, con una predisposizione anche allo sviluppo del calcio di base utilizzando strumenti come i coaching clinics e altre iniziative sociali sul territorio, sviluppate insieme a Fondazione Milan. (segue) (Com)