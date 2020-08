Napoli: ruba vinili alla libreria della stazione, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella stazione ferroviaria di Napoli Centrale è stato arrestato un 48enne per furto. L’uomo, dopo essere entrato in una nota libreria dello scalo, si è impossessato di sedici dischi in vinile sottraendoli dallo scaffale. Nonostante l’abile mossa del ladro, il gesto non è passato inosservato agli occhi della vigilanza interna che, immediatamente, ha allertato gli agenti della Polfer. L’uomo è stato condannato con rito direttissimo e la refurtiva è stata riconsegnata all’esercizio commerciale.(Ren)