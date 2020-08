Campania: Amato (Pd), preoccupazione per assistenza neuropsichiatrica infantile in penisola sorrentina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono vicina alle famiglie e comprendo pienamente la loro preoccupazione rispetto a un problema di cui mi sono fatta carico personalmente: il potenziamento e la normalizzazione dei servizi di neuropsichiatria infantile in penisola sorrentina". Lo ha dichiarato il consigliere regionale del Partito democratico Enza Amato: "In penisola sorrentina la carenza di personale dedicato alla neuropsichiatria infantile si è resa ancora più preoccupante a ridosso della ripresa delle attività post blocco covid 19. Ho sempre ritenuto e ritengo che tale carenza rappresenti un diritto negato. Ecco perché da sempre ho provato a favorire l’incontro tra le esigenze legittime delle famiglie con la Asl Napoli 3 affinché si potesse garantire la continuità terapeutica in qualunque forma possibile data la reale carenza di personale specializzato". (segue) (Ren)