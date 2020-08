Sud: Peluso (Fd'I), Dl Agosto non basta fiscalità di vantaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La fiscalità di vantaggio, ovvero di compensazione, nel Sud, che da sempre sostengo ed e' richiesta dagli imprenditori del Sud per compensare gli alti costi del lavoro, è un primo passo ma non basta per superare il gap tra Nord e Sud dell'Italia e occorre fare molto di più a cominciare da un piano straordinario per le infrastrutture e per il lavoro". Lo ha affermato in una nota la viceresponsabile delle politiche per il Mezzogiorno di Fd'I, Gabriella Peluso, che ha annunciato una conferenza stampa per mercoledì alle ore 11 nella sede della Federazione napoletana del partito in via Calata San Marco n. 24 per presentare i progetti di sviluppo per il territorio. Parteciperà il coordinatore cittadino di Fdl, Andrea Santoro. (segue) (Ren)