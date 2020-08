Sud: Peluso (Fd'I), Dl Agosto non basta fiscalità di vantaggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Peluso ha spiegato: "Tutti hanno sempre sostenuto che il Sud e' la potenzialità di sviluppo dell'Italia, ma, quando si mettono in campo interventi per il Sud, sorgono le polemiche, come quelle del senatore della Lega Calderoli al quale voglio ricordare che la Lega di Bossi non esiste più e che il suo leader, Salvini, ha voluto la svolta nazionale del suo partito". Quindi Peluso, ha concluso: "Al presidente della conferenza delle Regioni Bonaccini voglio ricordare che il suo Nord ha avuto tanti benefici contrariamente al Sud che e' stato sempre penalizzato e al quale sono state sottratte importanti risorse nei settori fondamentali della sanità, dell'istruzione, dei trasporti, per le infrastrutture e, quindi, per lo sviluppo". (Ren)