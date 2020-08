Coronavirus: sindacati, dopo vigile contagiato a Salerno più attenzione per colleghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Agente della municipale contagiato, la macchina dell'emergenza si è mossa bene ma serve più attenzione per la sicurezza dei nostri colleghi". Lo hanno dichiarato in una nota unitaria le sigle sindacali, Cgil, Cisl Fp, Uil e Csa, che hanno scritto al Comune di Salerno e al comando della polizia locale hanno lodato la condotta adottata dal vicecomandante Battipaglia, dall'assessore De Maio e dal dipartimento prevenzione dell'Asl dopo la notizia, sabato scorso, della positività al coronavirus di un vigile urbano. I sindacati hanno fatto sapere che "sono stati infatti predisposti tamponi per tutti gli agenti e i test proseguono stamani dalle 11 per chi non si era sottoposto al controllo. Inoltre, i controlli hanno riguardato il personale di Salerno Pulita che lavora nella struttura. Risultano invece negativi i tamponi ai colleghi del contagiato posti in isolamento fiduciaria". La Rsu della polizia locale salernitana ha spiegato: "Da questo versante tutto ha funzionato per il meglio Non vorremmo però un calo della guardia una volta che l'emergenza sarà passata, a cominciare dalla necessità di effettuare un secondo tampone". (segue) (Ren)