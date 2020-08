Coronavirus: sindacati, dopo vigile contagiato a Salerno più attenzione per colleghi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i delegati, attualmente viene posta poca attenzione alla sicurezza degli agenti, "visto che più volte come sindacati abbiamo dovuto ricorrere a note ufficiali per l'attivazione dei protocolli del ministero della Salute, come la pulizia a ogni cambio turno di locali spogliatoio, uffici, tastiere e pc, la sanificazione periodica, la predisposizione di servizi igienici per l'utenza, la sospensione o lo scaglionamento delle timbrature per il controllo delle presenze per evitare assembramenti, una riserva di dpi (guanti, mascherine, disinfettanti nelle vetture di servizio per eventuali fermi o arresti". Ma non è tutto: "Infine, è a tutt'oggi inesistente un locale dove custodire in sicurezza le persone fermate». Parte quindi dalle organizzazioni sindacali della polizia municipale l'ennesimo sollecito per l'adeguamento della struttura di via dei Carrari e la fornitura di dispositivi idonei ai vigili urbani per prevenire i contagi." Quindi gli auguri al collega: "Quanto al collega che ha contratto il virus, gli rivolgiamo i nostri migliori auguri di pronta guarigione, estendendoli alla sua famiglia". (Ren)