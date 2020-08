Campania: Ciarambino (M5s), noi rinunciamo a privacy, politici siano chiari su bonus Inps (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciarambino ha aggiunto: "Ora è il momento dell'indignazione collettiva e che tutti escano allo scoperto. Ho inoltrato una richiesta all'Inps e una richiesta di accesso alla giunta regionale della Campania per conoscere se ci sono politici regionali che hanno usufruito del bonus sia nazionale che regionale. In queste stesse ore io e i miei sei colleghi del gruppo regionale del Movimento 5 Stelle firmeremo un'attestazione con la quale rinunciamo al diritto alla privacy e attestiamo di non aver ricevuto alcun bonus". Infine ha concluso: "Chiedo ai consiglieri di tutti i gruppi rappresentati in consiglio regionale, al presidente della Regione e a tutti gli assessori di fare come noi. Non c'è riservatezza che tenga, i cittadini hanno il sacrosanto diritto di sapere. Serve un'operazione trasparenza, seguita da un'operazione pulizia. Chi, come noi, non ha niente da nascondere si faccia avanti e ci aiuti a scovare i furbetti del bonus e a sbatterli fuori per sempre dalle istituzioni". (Ren)