Imprese: Cdp e Adspmam insieme per lo sviluppo dei porti di Bari e Brindisi

- Cassa depositi e prestiti e Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale (Adspmam) hanno firmato un protocollo d’intesa volto a rafforzare la cooperazione per favorire e accelerare la realizzazione di infrastrutture di sviluppo delle aree portuali. Stando al relativo comunicato stampa, Cdp sosterrà l’Autorità fornendo attività di consulenza tecnico-amministrativa per la progettazione, l’esecuzione e lo sviluppo del partenariato pubblico-privato relativamente alle infrastrutture di diverse aree strategiche nei porti di Bari e Brindisi. Nello specifico, i progetti inseriti nell’accordo riguardano, per il porto di Bari la riqualificazione del molo San Cataldo, lo sviluppo dell’approdo turistico e quello del rapporto porto/città; mentre per il porto di Brindisi la collaborazione si focalizzerà sullo sviluppo dell’area della colmata di Capo Bianco al fine di renderla attrattiva per l’insediamento di un operatore terminalista di primaria importanza internazionale. Cdp, prosegue la nota, affiancherà l’Autorità in tutte le fasi che porteranno alla realizzazione di queste opere strategiche per i porti e le città in cui si trovano, dalla programmazione all’esecuzione, passando anche per la progettazione e l’affidamento dei lavori. Inoltre, valuterà eventuali richieste di finanziamento da parte dell’Adspmam individuando le migliori condizioni tempo per tempo praticabili e fornendo il supporto necessario a favorire il perfezionamento delle relative operazioni di finanziamento. (segue) (Com)