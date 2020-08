Imprese: Cdp e Adspmam insieme per lo sviluppo dei porti di Bari e Brindisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Avere come partner Cassa depositi e prestiti, uno dei pilastri dell’economia italiana, conferisce alla nostra azione strategica di infrastrutturazione dei porti di Bari e di Brindisi una solidità economico-finanziaria significativa: Cdp ci fornirà supporto tecnico-amministrativo in una serie di interventi che abbiamo programmato per rendere i nostri porti maggiormente funzionali, operativi e competitivi, ha dichiarato il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale, Ugo Patroni Griffi. “Con la firma di questo primo accordo con un’Autorità portuale, Cassa depositi e prestiti rafforza il proprio ruolo nel sostenere il rinnovamento infrastrutturale del paese: Cdp assisterà, infatti, l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale nella realizzazione di nuove opere strategiche per i porti di Bari e Brindisi, con l'obiettivo di valorizzare e riqualificare le aree interessate anche nell'ottica di favorire ulteriormente lo sviluppo turistico e commerciale”, ha aggiunto l’amministratore delegato di Cdp, Fabrizio Palermo, parlando di “un primo impegno per la crescita del sistema portuale nazionale che, considerata la rilevanza strategica dei porti e della logistica, avrà effetti positivi anche su altri principali settori dell’economia italiana, favorendone la ripresa”. (Com)