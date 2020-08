Sardegna: riavviati da Giunta regionale cantieri opere pubbliche incompiute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale sarda riavvia i cantieri di opere pubbliche incompiute con una robusta dotazione di risorse in favore delle imprese. L'esecutivo - si legge in una nota - ha approvato la rimodulazione del Piano regionale delle infrastrutture programmando in favore degli Enti locali risorse per 27.795.000 euro. A beneficiarne saranno 53 Comuni distribuiti in tutte le province della Sardegna (oltre al Consorzio bonifica del Nord Sardegna e all'Unione dei comuni del Barigadu), le cui opere potranno finalmente uscire dagli elenchi delle cosiddette incompiute. "Sono opere strategiche per la ripresa e lo sviluppo dei territori", dice il presidente della Regione Christian Solinas illustrando il provvedimento. "Con questo intervento - prosegue - sosteniamo concretamente i Comuni nell'importante opera di ammodernamento che vede nella riqualificazione urbana e nella messa in sicurezza delle zone ad alta pericolosità le due principali linee d'azione. Liberando nuove risorse e mettendole a disposizione delle imprese attraverso gli Enti locali, salvaguardiamo inoltre - conclude Solinas - i livelli occupazionali e sosteniamo lo sviluppo socio-economico dei nostri territori". Nello specifico - spiega la nota - con la nuova rimodulazione di risorse, sono stati destinati alla realizzazione di opere incompiute 4.445.000 di euro, a cui si aggiungono 21.671.000 di euro destinati a opere cantierabili a breve, purché dotate di progettazione definitiva o esecutiva. Programmati anche 1.679.000 di euro per opere emergenziali la cui realizzazione riveste carattere di urgenza. Tre i settori interessati: l'edilizia, la viabilità e gli interventi legati al rischio idrogeologico. (segue) (Com)