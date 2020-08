Molise: depositata pdl Fanelli-Facciolla su "sistema regionale della formazione professionale" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pertanto, obiettivo della normativa proposta è "quello di perseguire: la centralità della persona, attraverso la realizzazione di azioni volte a garantire la partecipazione e la libertà di scelta dei percorsi formativi e di istruzione, della pari opportunità di accesso ai percorsi, l'innalzamento dei livelli culturali e professionali, nonché la libertà di insegnamento e la valorizzazione delle professioni educative, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative e della parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi, la continuità educativa, il raggiungimento del successo scolastico e formativo, il riconoscimento delle competenze, comunque e dovunque acquisite, l'inserimento, il reinserimento e la permanenza attiva nel mondo del lavoro; la pari dignità dell'istruzione e della formazione professionale, mediante: azioni per sviluppare, nel rispetto delle finalità educative, culturali e professionali proprie di ciascun sistema, l'interazione e il raccordo tra gli stessi e assicurare agli utenti, attraverso il riconoscimento dei crediti formativi, la reversibilità delle scelte e la mobilità orizzontale e verticale tra i diversi percorsi; azioni per valorizzare l'autonomia dei soggetti che operano nelle istituzioni formative accreditate, così come coloro i quali operano nelle istituzioni scolastiche e nelle università, ai sensi delle disposizioni vigenti". La proposta di legge passa ora all'esame della commissione permanente competente, per poi giungere all'attenzione del Consiglio regionale per le determinazioni conclusive. (Com)