Campania: Cantalamessa (Lega), sul turismo da De Luca solo chiacchiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inadeguato l'ultimo decreto del governo con il quale si stanziano contributi minimi per il turismo nelle strutture delle città d'arte, dimenticando tutte quelle località turistiche di mare e di montagna che, stando alla denuncia di Federalberghi, non riescono a coprire neanche il 30% delle camere disponibili nel mese di agosto, notoriamente da tutto esaurito". Lo ha dichiarato in una nota il deputato leghista Gianluca Cantalamessa: "Tantissimi gli operatori delle località simbolo dell'ospitalità italiana di qualità, mortificati oltremodo da tante promesse non mantenute. Dalla Rregione e da De Luca solo chiacchiere e zero fatti".(Ren)