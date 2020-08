Napoli: Muscarà (M5s), nessuna sorpresa per inchiesta su stadio Collana Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Di cosa si meravigliano adesso alla Regione sulla indagine che ha come oggetto la concessione dello stadio Collana alla associazione sportiva Giano a svantaggio di tutte le altre? Hanno nominato un commissario, quando oramai il danno è fatto". Lo ha detto il consigliere regionale M5s Maria Muscarà che ha aggiunto: "Oggi la guardia di finanza ha finalmente dato il via alle indagini che tanto abbiamo invocato per vederci chiaro in una faccenda che sin dall'inizio avevamo visto con tinte fosche. E' stato da sempre chiaro che la gara di assegnazione è stata viziata a favore di qualcuno, eliminando in questa maniera la correttezza nello svolgimento delle operazioni. Aspettiamo adesso l'esito delle indagini che, ci auguriamo, arrivino anche quanto prima ai responsabili di quanto successo" (Ren)