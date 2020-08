Napoli: sindaco De Magistris consegna defibrillatori per spiagge libere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha ricevuto oggi in sala giunta Aurelio de Vergori, presidente dell'associazione cardiomiopatie e malattie rare connesse (Acmrc) onlus che ha consegnato al primo cittadino due defibrillatori che saranno collocati su alcuni arenili liberi cittadini ed in particolare presso la spiaggia della Gaiola e presso la spiaggia antistante la Rotonda Diaz. L'annuncio in una nota: "Alla cerimonia erano presenti, insieme all'assessore Francesca Menna e al dirigente comunale del servizio tutela mare Iervolino, altri rappresentanti dell’associazione, da Giuseppe Maddaloni, a Anila Haznerdery, da Ulderico Catania ai medici del Monaldi Masarone e Rubino". (Ren)