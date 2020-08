Campania: Cantalamessa (Lega), problemi ai depuratori di Cuma e Vico Equense

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal sopralluogo effettuato personalmente al depuratore di Cuma e dalle segnalazioni ricevute da Punta Pradelle a Vico Equense (Na) emergono le solite incongruenze di questi anni di cattiva gestione da parte di De Luca. Nella rinomata località balneare di Vico si avvertono ancora odori nauseabondi e sporadicamente si manifestano strane chiazze marroni sullo specchio d'acqua. Occorre intervenire in maniera tempestiva per non pregiudicare uno dei luoghi più suggestivi della provincia di Napoli". Lo ha dichiarato in una nota il deputato della Lega Gianluca Cantalamessa, in merito all'inquinamento della fascia costiera campana. (Ren)