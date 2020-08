Napoli: Falanga candidato sindaco del centrodestra a Poggiomarino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I coordinamenti provinciali dei partiti del centrodestra, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Udc, unitamente alle liste civiche Cambiamo Insieme Poggiomarino, Fare Civico e Falanga Sindaco, nelle persone dei rispettivi coordinatori, hanno scelto Maurizio Falanga come candidato alla carica di Sindaco del centrodestra unito a Poggiomarino, per le prossime elezioni amministrative di settembre". L'annuncio in una nota.(Ren)