Molise: depositata pdl Fanelli-Facciolla su "sistema regionale della formazione professionale"

Una proposta di legge recante norme sul "sistema regionale della formazione professionale" è stata presentata nelle ultime ore dai Consiglieri regionali molisani Micaela Fanelli e Vittorino Facciolla. "L'iniziativa - spiegano i proponenti nella relazione illustrativa - mira a spostare il finanziamento dall'offerta alla domanda, per garantire che le risorse seguano le persone, assicurando così il loro diritto alla libera scelta. A tale scopo è previsto l'assegno formativo (voucher) quale strategia operativa per la gestione trasparente delle risorse e il contenimento della spesa. Contemporaneamente - si legge ancora nella relazione illustrativa - si è voluto favorire la crescita di un sistema di offerta aperto, dove enti privati accreditati potessero competere su un piano di pari dignità per offrire servizi personalizzati. Senza un'offerta ampia e variegata, infatti, la libertà di scelta resterebbe puramente nominale". Fra le altre cose, la proposta di legge prevede che "la Regione, nel rispetto degli articoli 3 e 117 della Costituzione, disciplini il sistema della formazione professionale, al fine di assicurare ad ognuno opportunità di apprendimento lungo l'arco della vita, favorire la cittadinanza e l'occupabilità delle persone, nonché la competitività del sistema produttivo regionale".