Campania: Amato (Pd), preoccupazione per assistenza neuropsichiatrica infantile in penisola sorrentina (2)

- Amato ha spiegato: "Ho ricevuto rassicurazione dall'azienda sanitaria sul fatto che venisse potenziato l'orario di assistenza - cosa in minima parte accaduta - grazie al ricorso al plus orario oltre che la volontà di identificare la zona disagiata e dunque incentivare la richiesta dei medici a prestare la propria assistenza sul territorio". Quindi ha aggiunto: "In più, considerata la scarsa specializzazione nella branchia, ho chiesto al presidente De Luca e all'assessore Marciani di potenziare le borse di studio regionali nella branchia. I dati che mi sono stati forniti infatti dalla Vanvitelli mettono in evidenza anche tale carenza a cui mi auguro di potere dare un riscontro d’attivo nei prossimi mesi. La continuità terapeutica è fondamentale e nonostante gli sforzi dell’Azienda territoriale che pure devo ammettere, ancora non è garantita a pieno". (Ren)