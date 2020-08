Imprese: Banco Bpm diventa sponsor di maglia della prima squadra femminile del Milan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dopo aver tenuto a battesimo la squadra femminile lo scorso oggi siamo orgogliosi di avere il nostro logo sulla divisa di queste atlete che con impegno e dedizione dimostrano l’importanza di fare sport a così alti livelli: uno degli obiettivi che la banca si è posta in questi anni è proprio quello di promuovere la cultura e la consapevolezza della parità di genere, sostenendo attività e progetti tutti al femminile che valorizzino le donne e le loro competenze umane e professionali”, ha commentato l’amministratore delegato di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, aggiungendo che la partnership “ci permette di soddisfare questa progettualità e insieme di condividere i valori dello sport quali spirito di squadra, passione, impegno laddove lo sport è sinonimo di educazione, formazione, responsabilità sociale e integrazione”. “Guardiamo alla nostra squadra femminile con immenso orgoglio e siamo entusiasti che un partner importante come Banco Bpm sia impegnato nel supportarla diventandone il primo sponsor di maglia indipendente: la passione e la professionalità che le rossonere trasmettono ogni giorno sono impareggiabili e come club che punta sull’inclusività e sull’intergrità siamo certi che raggiungeremo grandi traguardi”, ha aggiunto Ivan Gazidis, amministrato delegato del Milan. (Com)