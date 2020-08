Campania: Più Europa, De Luca garantisca eleggibilità delle donne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Più che la parità di genere nelle liste, già garantita dalla legge elettorale dovremmo puntare all'abbattimento delle barriere, con l'elezione di un sempre più alto numero di donne per raggiungere una seria parità con uomini" hanno spiegato le donne candidate con Più Europa: "Restiamo dell'idea che la presenza femminile in politica, nei posti cosiddetti di potere, come diceva Tina Anselmi, non serve soltanto alle donne, ma serve a migliorare la qualità della società". Quindi la richiesta: "Per questo motivo lanciamo un appello al presidente De Luca, come agli altri candidati presidenti, affinché possano incidere sulle scelte dei partiti e auspicare un sempre più alto numero di donne elette". (Ren)