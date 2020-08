Napoli: controlli sui taxi, quattro multe, scoperto un abusivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Raffica di controlli degli agenti della polizia municipale di Napoli sui taxi per verificare il rispetto delle normative anti-Covid. Nella zona di piazza Garibaldi sono stati controllati trentasei taxi che sono risultati in regola mentre, venivano sono stati verbalizzati due conducenti che non avevano rispettato i turni di lavoro con relativo ritiro della licenza. Sempre in Piazza Garibaldi sono stati verbalizzati altri due conducenti per aver prelevato clienti a meno di cento metri dal posteggio, e in Via Acton verbalizzato un conducente per non aver esibito due cartellini dei turni. Durante le attività di controllo è stato sorpreso anche un veicolo il cui conducente svolgeva abusivamente l'attività di trasporto di persone da piazza Garibaldi a via Poggioreale e via Stadera, il veicolo sfornito anche di copertura assicurativa veniva sottoposto a sequestro.(Ren)