Campania: De Luca, agenti sui traghetti per far rispettare norme anti-Covid

- "Abbiamo qualche problema dovuto a misure non chiare da parte del governo in campo trasporti. Ci adegueremo a disposizioni comitato tecnico-scientifico. L’importante, e mi riferisco a bus e traghetti, il rispetto rigoroso nell’uso della mascherina altrimenti ci facciamo male. Credo che sia necessario impegno straordinario forze dell’ordine". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "Mi riferiscono che sui traghetti arrivano piccole bande di delinquenti che quando il personale viaggiante li richiama, hanno atteggiamenti aggressivi. Sarebbe utile avere forze dell’ordine su traghetti per far in modo che atti di aggressività non diventino prevalenti". (Ren)