Campania: De Luca, giovani esposti al contagio, riapertura scuole è priorità

- "Tutto il comparto dei medici impegnato per fare i primi controlli. Poi subentreranno le strutture pubbliche. Controlli nelle scuole statali e paritarie. Dobbiamo essere concentrati nelle prossime settimane. Come abbiamo visto nelle ultime settimane, il Covid attacca i giovani. Fino a qualche mese fa pensavamo che i più esposti fossero gli anziani, in ultime settimane contagi in fascia età 18-50. La priorità al di là delle chiacchiere è l’apertura in sicurezza dell’anno scolastico". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)