Sardegna: contributi a fondo perduto per settore artigianato estesi al 40 per cento

- La Giunta regionale sarda, su proposta dell'assessore del Turismo, Artigianato e Commercio Gianni Chessa, ha approvato le nuove modalità operative per la concessione dei contributi - finalizzati alle operazioni di credito agevolato e alle operazioni di locazione finanziaria - destinati alle imprese artigiane, innalzando per la prima volta l'entità del fondo perduto dal 10 al 40 per cento. E' quanto si legge in una nota. "È indispensabile valorizzare le attività del settore dell'artigianato, punto d'orgoglio della Sardegna. Abbiamo stanziato 15 milioni di euro per sostenere gli imprenditori nella fase della ripartenza", ha commentato il presidente della Regione Christian Solinas. La somma prevista dal fondo regionale verrà gestita da Artigiancassa. Le imprese dovranno pertanto rivolgersi ad essa per ottenere le agevolazioni, che verranno concesse fino ad esaurimento delle risorse. "Anche grazie ad un attento confronto con le associazioni di categoria, abbiamo ritenuto necessario - ha spiegato l'assessore Chessa - fornire alle imprese un supporto migliorativo in termini di efficacia degli incentivi concessi ai sensi della legge 949. Si tratta di un potenziamento straordinario delle misure previste in favore del comparto. Inoltre, per consentire una più ampia fruibilità degli incentivi, e di conseguenza dare un ulteriore impulso alla ripresa economica, abbiamo voluto accordare le agevolazioni ai finanziamenti stipulati ed assegnati ed alle operazioni di leasing formalizzate a decorrere dal 2 gennaio 2020". Il contributo potrà essere erogato in un'unica soluzione per le iniziative ad investimento netto, o in due quote successive per i contratti di leasing. "Puntiamo a rendere più agevoli gli investimenti produttivi delle imprese artigiane, mediante erogazioni veloci di capitale", ha concluso l'esponente della Giunta Solinas.(Com)