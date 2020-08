Sardegna: 650 mila euro a favore di Siniscola e Posada per l'impiego dei lavoratori dell'ex polo tessile Legler

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I comuni di Siniscola e Posada riceveranno 650 mila euro per l'anno 2020 per per la ricollocazione delle lavoratrici e dei lavoratori ex Legler, che verranno impiegati ai fini della prosecuzione dei cantieri verdi per l'aumento e la valorizzazione del patrimonio boschivo. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale della Sardegna nei giorni scorsi, su proposta dell'assessore del Lavoro, Alessandra Zedda. Sono 52 i lavoratori dell'ex polo industriale tessile, cessati dal rapporto di lavoro a seguito della liquidazione della Società e non sostenuti dagli ammortizzatori sociali ordinari e in deroga. "Prosegue l'impegno della Regione che mira alla riduzione della disoccupazione e a restituire la dignità del lavoro ai cittadini sardi - ha spiegato Zedda -. Gli ammortizzatori sociali non devono essere l'unico strumento di sostegno al reddito ma vanno affiancati da azioni di politica attiva, e come in questo caso, con il coinvolgimento degli Enti del territorio". Il provvedimento, che rientra tra gli interventi a favore delle amministrazioni comunali proposti dall'assessore regionale della Difesa dell'Ambiente, Gianni Lampis, prevede che i Comuni, in particolare quelli interessati da gravi forme di deindustrializzazione, cave dismesse, impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani o di produzione di energia da fonte fossile, impieghino nei cantieri i lavoratori ex Legler, già occupati nei cantieri di Siniscola e Posada, stabilendo una durata massima dei cantieri pari a 8 mesi e per 30 ore settimanali. "Si tratta di una opportunità che i lavoratori non si lasceranno sfuggire - ha concluso l'assessore regionale al Lavoro - per quanto si limiti a un tempo determinato, e in cui avranno l'occasione di contribuire alla riqualificazione delle aree dismesse". Il trasferimento delle risorse a favore dei Comuni avverrà, previa approvazione del progetto da parte dell'Assessorato del Lavoro, nelle seguenti modalità: 50 per cento all'atto di approvazione del progetto e l'altra metà all'avvio dei cantieri. (Rin)