Molise: Fanelli (Pd), al Sud sarà possibile tagliare il costo del lavoro e dare una mano alle imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Fanelli, "la Cassa integrazione sarà, inoltre, rinnovata per altri 18 mesi, con l'impossibilità di licenziare fino al 17 novembre, mentre il rinvio delle tasse è stato prorogato al 15 ottobre. Ma la decontribuzione semestrale riguarderà anche le nuove assunzioni. Si tratta - continua l'esponente del Pd - di un provvedimento vantaggioso per tutto il comparto produttivo del sud Italia che mira alla ripresa, allo sviluppo e a incentivare l'occupazione. Un'occasione decisamente significativa anche per il nostro Molise che potrà ora trarre slancio dalla decontribuzione. Il lavoro è l'elemento su cui ognuno ha diritto di fondare la propria vita. Senza lavoro non c'è futuro, non c'è emancipazione e nemmeno la possibilità che ognuno possa contribuire al benessere del proprio Paese. Spingere sulla decontribuzione delle imprese del Sud - conclude Fanelli - significa poter spostare per un attimo lo sguardo al fine di ristabilire equità tra i territori, equità tra i diritti dei cittadini. Quello per cui da tempo lottiamo. E ora avanti tutta". (Gru)