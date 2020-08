© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per quanto riguarda l’agricoltura: lunedì scorso abbiamo fatto ulteriore decreto per altri 3mila beneficiari. 285 beneficiari di aziende bufaline e per 141 aziende florovivaistiche. Complessivamente siamo a 21mila aziende che hanno ottenuto contributo economico per importo di 46 mln di euro". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)