Campania: De Luca, su riapertura scuole i politici hanno avuto altre priorità

- "Si voterà a settembre perché sono state preferite le ragioni della politica politicante, chi voleva aspettare il referendum, chi l’esplosione di una crisi sociale. Sta di fatto che si è deciso si accavallare le scadenze. Quello che non è stato considerato prioritario è stata l’apertura dell’anno scolastico. Ma ormai le scelte sono state fatte. Ora ci tocca lavorare per riapertura in tranquillità". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)