- "Strutture sanitarie regionali saranno impegnate a test molecolari per chi risultasse positivo ai test sierologici del governo. Partiremo dall’ultima settimana di agosto. Stiamo acquistando le mascherine per ragazzi delle superiori. Mascherine e test e tamponi, le uniche due cose possibili". Lo ha detto il governatore campano Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)