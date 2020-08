© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In queste ore abbiamo concluso accordo con medici specialistica ambulatoriale, potenziamento reti. Continua il lavoro di riqualificazione della nostra sanità che ha già dimostrato di essere in questi mesi di essere a livelli di eccellenza mondiali". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)